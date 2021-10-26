Киевские чиновники "заработали" на оцифровке документов 12 млн грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял, по предварительным оценкам, 12 млн грн.

В СБУ отмечают, что деньги разворовывались из ресурсов, выделенных на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

К организации сделки причастны, по меньшей мере, три учреждения: Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА), коммунальное предприятие Киевского городского совета Киевское городское бюро технической инвентаризации и частное предприятие Лаборатория информационных технологий.

Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Так, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями, что позволило злоумышленникам присвоить 12 млн грн.

Деньги выводили через конвертационный центр на банковские счета фиктивных предприятий.

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли печати и документы более 30 фиктивных предприятий, документы о незаконном выводе средств, серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы, записи "черной" бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн грн.

Планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз.

Ранее сообщалось, что согласно данным Государственного бюро расследований, системная коррупция чиновников Киевгорадминистрации ежегодно может наносить ущерб территориальной общине столицы на общую сумму около 10 млрд грн.

Напомним, что массовые обыски в различных коммунальных структурах Киева начались в середине мая и проходят с различной интенсивностью до сих пор. Власти столицы во главе с мэром Виталием Кличко считают кампанию направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы КГГА.

В конце сентября градоначальник также заявил, что многочисленные обвинения столичных властей в коррупции будут проанализированы некой юридической компанией, заключившей меморандум с КГГА.