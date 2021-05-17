Политика 60 минут назад

Комитет Рады не смог принять решение по отставке Степанова

Мнения в комитете относительно судьбы министра здравоохранения разделились поровну

Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава
Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.

Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания 17 мая, передает "Интерфакс-Украина.

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В частности, представление Шмыгаля об отставке Степанова поддержали семь депутатов, семь воздержались, а один выступил против.

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Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное пленарное заседание Рады, которое состоится в 16:00 вторника, будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию господин Криклий и господин Петрашко, есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова", — напомнил спикер.

Отметим также, что сам Степанов отреагировал на возможную отставку заявлением о подковерных играх "политических сил с низким рейтингом".

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