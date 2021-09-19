Корабль SpaceX с первыми космическими туристами успешно приводнился в Атлантике (ВИДЕО)

Космический корабль частной компании SpaceX Илона Маска с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике.

При этом Crew Dragon пробыл на орбите около трех суток, сообщает YouTube-канал CNet.

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В частности, отмечается, что космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета утром в воскресенье, 19 сентября 2021 года, приводнился в Атлантике вблизи Флориды (США).

"Успешное приводнение подтверждено", — говорится в сообщении компании SpaceX.

Вскоре капсула была поднята на борт спасательного корабля GO Searcher, а все четыре члена экипажа извлечены.

До этого в интернете публиковались первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4.

Известно, что в состав экипажа вошли 38-летний миллиардер из США Джаред Айзекмэн, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, а также 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Как сообщается, Айзекмэн оплатил все четыре места на космическом корабле. При этом стоимость полета экипажа в космос не раскрывается.

Напомним, 16 сентября 2021 года космическая компания SpaceX Илона Маска отправила на орбиту первый полностью гражданский экипаж.

Ранее сообщалось, что американская компания Илона Маска SpaceX запустит шаттл NASA на спутник Юпитера.

15 апреля 2021 года Национальное аэрокосмическое агентство США сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.