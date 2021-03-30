Коронавирус: в Украине за сутки более 10 тысяч новых заражений, 286 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 30 марта 2021 года зафиксировано 10 тысяч 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 367 детей и 250 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2597 человек, летальных случаев — 286, выздоровели — 3576 человек, осуществлено тестирований за сутки — 96 тысяч 947 (в том числе методом ПЦР — 50 тысяч 836, методом ИФА — 19 тысяч 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 тысяч 981).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 662 тысячи 942 человека, выздоровели — 1 млн 307 тысяч 76 человек, летальных исходов — 32 тысячи 418, проведено ПЦР-тестов — 8 млн 58 тысяч 263.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Кроме того, за сутки 29 марта в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 433 человека, из них получили 1 дозу — 14 тысяч 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

Всего от начала прививочной кампании привито 212 тысяч 898 человек, из них получили 1 дозу — 212 тысяч 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1422 случая / 1740 прививок;

Винницкая область — 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область — 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область — 464 случая / 1290 прививок;

Донецкая область — 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область — 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская — 187 случаев / 440 прививок;

Запорожская область — 205 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область — 297 случаев / 415 прививок;

Киевская область — 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область — 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область — 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область — 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область — 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область — 721 случай / 310 прививок;

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Полтавская область — 490 случаев / 840 прививок;

Ровенская область — 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область — 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область — 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область — 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область — 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область — 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область — 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область — 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область — 217 случаев / 240 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 29 марта в Украине было зарегистрировано 8346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.