За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 8 346 человек, 178 пациентов умерли

По состоянию на 29 марта, в Украине зарегистрировано 8 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 344 ребенка и 140 медработников.
За последние сутки в Украине госпитализировано 3 129 человек, зафиксировано 178 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 2 875 пациентов.
Степанов отметил, что за этот период проведено 39 732 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 24 404, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 5 631 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 697.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 652 409 человек, выздоровели от этой болезни 1 303 500 пациентов и умерли 32 132 больных. За это время проведено 8 007 427 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
По словам Степанова, в течение суток в Украине привито против COVID-19 1 585 человек. Всего с начала прививочной компании привито 198 465 человек, из них получили 1 дозу — 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 402 случая/20 прививок;
Винницкая область — 365 случаев/50 прививок;
Волынская область — 223 случая/20 прививок;
Днепропетровская область — 647 случаев/80 прививок;
Донецкая область — 175 случаев/0 прививок;
Житомирская область — 567 случаев/120 прививок;
Закарпатская — 201 случай/20 прививок;
Запорожская область — 136 случаев/100 прививок;
Ивано-Франковская область — 226 случаев/175 прививок;
Киевская область — 518 случаев/20 прививок;
Кировоградская область — 59 случаев/10 прививок;
Луганская область — 29 случаев/0 прививок;
Львовская область — 820 случаев/100 прививок;
Николаевская область — 243 случая/30 прививок;
Одесская область — 658 случаев/40 прививок;
Полтавская область — 154 случая/190 прививок;
Ровенская область — 139 случаев/0 прививок;
Сумская область — 326 случаев/30 прививок;
Тернопольская область — 390 случаев/40 прививок;
Харьковская область — 664 случая/230 прививок;
Херсонская область — 145 случаев/140 прививок;
Хмельницкая область — 428 случаев/70 прививок;
Черкасская область — 392 случая/40 прививок;
Черновицкая область — 292 случая/60 прививок;
Черниговская область — 147 случаев/0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами прививки.
По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека.
Напомним, по состоянию на 28 марта в Украине зарегистрировано 11 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.