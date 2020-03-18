Криклий рассказал, во сколько обойдется эвакуация украинцев из-за границы

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в эвакуации нуждаются 35 478 украинцев, находящихся в данный момент за рубежом.

Об этом он заявил на заседании правительства 18 марта.

Криклий отметил, что эвакуация авиационным транспортом, обойдется в 4 млн 161 тысячу 750 долларов. "Просим принять протокольное решение и разрешить МЭРТ, Минфину и МИУ в однодневный период внести Кабинету министров проект распоряжения для выделения из резервного фонда госбюджета этой суммы", — отметил министр. По его словам, речь идет о 175 рейсах.

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Напомним, что согласно прогнозу немецкой правительственной исследовательской организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний "Институт Роберта Коха" пандемия коронавируса будет длиться два года, поскольку она, как правило, протекает волнами.

Ранее китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире должна пойти на спад к июню 2020 года. Как отметил врач, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все усилия для борьбы с распространением заболевания.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

После объявления пандемии многие страны стали закрывать границы и останавливать транспортное сообщение.