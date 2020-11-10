Курс гривни продолжает расти

Тренд на укрепление украинской национальной валюты, который имел место на прошлой неделе — курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7% — продолжился и с первого рабочего дня этой недели. На межбанковском валютном рынке 9 ноября курс гривни относительно доллара вырос за день на 4 копейки — с утренних 28,14/28,16 грн/доллар до 28,10/28,12 грн/доллар, относительно евро — на 10 копеек — с 33,45/33,48 грн/евро до 33,36/33,38 грн/евро.

Укрепление курса гривни 9 ноября сопровождалось излишком предложения на межбанковских торгах по валюте. Нацбанк на торги с покупкой валюты не выходил.

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10 ноября на межбанковском валютном рынке на курс гривни будет влиять факт того, что 11 ноября у США будет выходной — День ветеранов. Поэтому многие будут спешить закрыть свои сделки по доллару сегодня.

На укрепление или же на снижение курса гривни, в зависимости от его результатов, может сыграть и проводимый сегодня Минфином аукцион по продаже ОВГЗ. 10 ноября инвесторы могут купить ОВГЗ на 168, 350 и 826 дней номинированные в гривне и долларовые ОВГЗ сроком обращения 448 дней.

Также рынок внимательно следит за тем, как проходит визит главы НБУ Кирилла Шевченко в США — туда он поехал 8 ноября и планирует находиться до 13 ноября. Целью визита является обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. У Шевченко запланированы встречи с руководством МВФ, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Сам визит главы НБУ в США может означать, что Украина очень хочет получить очередной транш от МВФ и деньги других международных организаций. На встрече с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар Шевченко уже заявил, что НБУ выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by.

Положительным для рынка фактором, на фоне негативного фактора о введении в Украине карантина выходного дня, стала новость об изобретении вакцины против коронавируса. Отметим, на новостях о вакцине от COVID-19 фондовый рынок США открылся рекордным ростом.

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Тем временем, 10 ноября, по сравнению со вчерашним днем, 9 ноября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 3 копейки — с 28,1375 грн/доллар до 28,1116 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 10 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,1116 грн;

✅ 1 евро — 33,3938 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9958 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0427 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже вырос на 2 копейки. 9 ноября торги закрылись на уровне 28,10/28,12 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,12/28,14 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 19 копеек, в продаже — на 13 копеек. 10 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,22/33,25 грн за евро. 9 ноября закрылись на уровне 33,35/33,38 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,05-28,30 грн/доллар, по евро — 33,05-33,60 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,27 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,32 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,30/28,36 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,25/33,38 грн/евро. По сравнению с понедельником, курс евро в покупке снизился на 10 копеек, в продаже — на 7 копеек. 9 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,35/33,45 грн/евро.