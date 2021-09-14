Курс гривни в проекте госбюджета на 2022 год планируется на уровне 28,6-28,7 грн/$

В проект государственного бюджета на 2022 год заложен курс гривни, который был зафиксирован в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Об этом на пресс-конференции 14 сентября 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Курс остается в пределах 28,6-28,7 гривен за доллар", — сказал он.

Напомним, трехлетнюю бюджетную декларацию на 2022−2024 годы, которую Кабмин принял на внеочередном заседании 31 мая 2021 года наряду с Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы, 15 июля 2021 года утвердила Верховная Рада Украины.

Прогнозировано, в 2022 году курс гривни в среднем составит 28,6 грн/доллар, в 2023 году — 28,8 грн/доллар, в 2024 году — 29,2 грн/доллар.

В госбюджете на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн/доллар. Предполагаемый курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн/доллар.

Отметим, по итогам трех месяцев лета 2021 года курс гривни вырос на 2,2%. В первый день осени средний курс по всем сегментам валютного рынка находился на уровне 26,85 грн/доллар.

Оптимистичным сценарием для гривни в перспективе на осень эксперты называют диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.

На сегодня, 14 сентября, Нцбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,692 грн/доллар.