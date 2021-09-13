Курс валют: гривня снова укрепляется. В этом ей помогают ожидание транша и учетная ставка

За прошедшую банковскую неделю — 6-10 сентября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,9298 грн/доллар до 26,7264 грн/доллар, к евро — с 31,9684 грн/евро до 31,624 грн/евро.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,80/26,98 грн/доллар до 26,65/26,83 грн/доллар, евро — с 31,70/32,02 грн/евро до 31,40/31,72 грн/евро

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На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,8650/26,8850 грн / доллар до 26,74/26,76 грн/доллар и относительно евро — с 31,8968/31,9178 грн/евро до 31,6441/31,6651 грн/евро.

Главным фактором влияния на курс гривни на прошлой неделе стало решение НБУ от 9 сентября повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовыхи изменение денежно-кредитной политики в части рефинансирования и процентных свопов для борьбы с инфляционными процессами.

Поддержкой украинской валюте, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, также способствовало и заявление главы НБУ Кирилла Шевченко о том, что регулятор ожидает миссию МВФ в сентябре. По итогам ее работы может быть принято решение о выделении Киеву транша, размер которого может превысить 700 млн долларов.

Результатом влияния этих факторов стал рост курса гривни на межбанковском валютном рынке. Так, 9 сентября доллар с утренних 26,745/26,765 грн/доллар к концу сессии подешевел на 7 копеек—до 26,675/26,695 грн/доллар. Евро упал с 31,60/31,63 грн/доллар до 31,52/31,54 грн/доллар. Знаково, что такое укрепление гривни стало возможным при том, что Нацбанк с торгов практически не уходил — весь день скупал излишек иностранной валюты.

С началом торгов в последний банковский день прошлой недели регулятор также вышел на межбанк и практически с ходу купил там 5 млн долларов. Это дало перевес спроса на иностранную валюту над предложением и поставило продавцов валюты в выгодное положение — они получили возможность играть на повышение курса. Результатом торгов на межбанке 10 сентября стал рост курса доллара на 9 копеек— с утренних 26,65/26,67 грн/доллар до 26,74/26,76 грн/доллар к концу сессии. Евро выросло за день почти на 12 копеек — с утренних 31,5242/31,5452 грн/евро до 31,6441/31,6651 грн/евро.

Несмотря на то, что последний день прошлой недели для гривни был не очень удачным, аналитики говорят о том, что на рынке пока преобладают продавцы валюты — экспортеры продолжают насыщать рынок валютой от продажи с/х продукции и металла. Это должно удержать гривню "на плаву".

Залогом стабильности курса гривны на межбанке, по словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, служит — в то же время создает дополнительную "подушку безопасности" для экономики Украины — рост валовых международных резервов Украины в августе на 9,19% относительно июля — до 31,61 млрд долларов США, что стало рекордом за последние 9 лет. "Чистые" международные резервы (валовые резервы за вычетом обязательств Кабмина) за прошлый месяц выросли на 15,27% — до 21,36 млрд долларов.

Также Андрей Гойлов предполагает, что увеличение учетной ставки НБУ может привести и к росту доходности ОВГЗ. Это может вернуть интерес к государственным ценным бумагам нерезидентов, которые с начала сентября сократили свои портфели в этом активе на 1,55 млрд гривень — до 97,04 млрд гривень.

В то же время, с точки зрения Андрея Шевчишина, крепкая гривня угнетает экспортную активность и бюджетные поступления. Он советует следить за отметкой 26,6 грн/доллар, которая пока выступает более чем годовым максимумом гривни, и предполагает, что гривня может укрепиться до уровня 26,5 грн/доллар. Но считает, что в случае преодоления гривней этой отметки следует ожидать усиления покупателей и контрдействий НБУ по выкупу излишков валюты.

Отметим, традиционно осенью курс гривни в Украине снижается, что связанно с подготовкой страны к зимнему периоду — в подземные хранилища активно закачивается газ, большая часть которого импорт.

В первый банковский день этой недели, утром, 13 сентября, курс гривни в "обменниках" находится на уровне 26,70/26,82 грн/доллар, 31,40/31,60 грн/евро.