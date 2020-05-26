Общество 1 час назад

Ляшко рассказал, когда в Украине откроют бассейны и спортзалы

Карантинные ограничения ослабят, если в стране будет соответствующая эпидемиологическая ситуация

Виктор Ляшко. Фото: LIGA.net Виктор Ляшко. Фото: LIGA.net
Виктор Ляшко. Фото: LIGA.net

С 1 июня в Украине планируют введение очередного смягчения карантинных мер.

Об этом сегодня, 26 мая, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, с 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов.

"Также будет разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом", — сообщил Ляшко.

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Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Киеве откроют детские сады и школы для выпускников 11 классов. 

Известно, что в рамках ослабления карантина, с 22 мая в Украине будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта.

Вчера, 25 мая, в Киеве, Днепре и Харькове с соблюдением карантинных правил открылось метро — пассажиров пропускают только при наличии защитных масок.

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