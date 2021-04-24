Локдаун в Украине: Одесскую область переводят из "красной" зоны карантина в "желтую"

С 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области отменили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Указано, что 24 апреля состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС. По ее результатам и был смягчен карантин в Одессе и области.

"Комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области", — говорится в сообщении.

При этом комиссия решила применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 21 апреля решила установить с начала суток 22 апреля "желтый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Черновицкой области с соответствующим послаблением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В свою очередь Киевская область решила продлить локдаун до конца апреля.

Напомним, по последним данным Минздрава, в "красной зоне" карантина сейчас находятся 11 областей Украины.

Как сообщалось, усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации будут продлены в Украине до 30 июня.