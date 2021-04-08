Локдаун в Украине: жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля

Во Львове жесткие карантинные ограничения (локдаун) местные власти продлили как минимум до 19 апреля 2021 года.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый в своей Telegram-канале.

В частности, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин во Льовове до 19 апреля.

Комиссия также на основании мониторинга эпидемической ситуации примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы.

Кроме того, городская власть закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

К тому же, на базе Городской детской клинической больницы планируют развернуть 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", — призвал Садовый.

Напомним, город Львов и Львовская область находятся в "красной" зоне карантина.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 марта решила установить с начала суток 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Львовской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

30 марта во Львове власти продлили жесткий карантин по коронавирусу еще на две недели — до 12 апреля 2021 года.