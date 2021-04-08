Происшествия 30 минут назад

Локдаун в Украине: жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля

В городе рассмотрят возможность работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове жесткие карантинные ограничения (локдаун) местные власти продлили как минимум до 19 апреля 2021 года.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый в своей Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин во Льовове до 19 апреля.

Комиссия также на основании мониторинга эпидемической ситуации примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы.

Кроме того, городская власть закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19.

К тому же, на базе Городской детской клинической больницы планируют развернуть 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.

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"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", — призвал Садовый.

Напомним, город Львов и Львовская область находятся в "красной" зоне карантина.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 марта решила установить с начала суток 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Львовской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

30 марта во Львове власти продлили жесткий карантин по коронавирусу еще на две недели — до 12 апреля 2021 года.

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