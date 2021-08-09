"Метинвест" досрочно погасит еврооблигации-2026 на $250 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о проведении тендера по выкупу до 250 млн долларов по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2026 году (сейчас на рынке обращаются такие облигации номиналом 647,661 млн долларов).

Об этом говорится в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest B.V., передает "Интерфакс-Украина". Облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа составляет 1140 долларов за каждые 1000 долларов номинала.

"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять профилем срока погашения долга компании, в сокращении заемных средств и снижении стоимости долга", — указал "Метинвест".

Согласно объявлению, держатели еврооблигаций могут подавать как конкурентные заявки с шагом 0,5 доллара, так и неконкурентные. Срок для подачи предложений истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.

Ранее по итогам объявленного 17 июня этого года тендера "Метинвест" выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму 115,903 млн долларов при заявленном максимальном объеме выкупа до 150 млн долларов.

Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом 195,335 млн долларов. Цена выкупа составила 1073 доллара за каждые 1000 долларов номинала облигаций.

В сентябре 2020 года "Метинвест" объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом 320 млн долларов при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше 300 млн долларов после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на 333 млн долларов были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на 104 млн долларов (или 90,3%), все заявки из которых были "Метинвестом" приняты, и держатели облигаций-2023 на 235 млн долларов (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял заявки на 193 млн долларов.

Помимо того, компания с конца 2020 года в несколько заходов досрочно погасила 263 млн долларов задолженности по предэкспортному финансированию.

В 2020 году "Метинвест" увеличил чистую прибыль на 54%, до 526 млн долларов, а показатель EBITDA (доналоговой прибыли) — на 82%, до 2204 млн долларов, при сокращении выручки на 3%, до 10,453 млрд долларов.

В январе-марте текущего года выручка компании возросла на 43% по сравнению с первым кварталом прошлого года, до 3,624 млрд долларов, а EBITDA — в 3,9 раза, до 1,462 млрд долларов

Общая задолженность "Метинвеста" по итогам мая 2021 года снизилась до 2,925 млрд долларов с 2,937 млрд на начало года, а объем денежных средств возрос до 1,239 млрд долларов с 826 млн.

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