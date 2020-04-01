МВД больше не даст разрешения на эвакуационные чартеры — Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков после скандала, разразившегося после прибытия чартерного рейса из Индонезии, заявил, что МВД больше не будет давать разрешения на чартерные рейсы на время, пока запрещено пассажирское авиасообщение. Исключения возможны, но лишь на самых жестких условиях.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

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"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так — и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа — ради безопасности миллионов — мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", — заявил министр.

Аваков сообщил, что те пассажиры, которые сбежали из автобусов и уклонились от обсервации или уже получили протоколы об админнарушении или получат в ближайшее время. Все они установлены. А если у кого-то из них будет выявлен вирус — полиция возбудит против них уголовное дело по ст.325 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Министр обвинил часть из прибывших тем рейсом в том, что они беспечно полетели на курорт уже после того, как в Украине был введен карантин.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю — каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали. 13, 14, 15 марта", — заявил он.

Напомним, 30 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Бали. 130 из 180 пассажиров отказывались выйти из самолета, поскольку от них требовали отправиться на обсервацию, а они соглашались сдать тесты.

Протестующие против обсервации заявили, что от них, кроме всего прочего, требовали подписать обязательство не общаться со СМИ. Министерство внутренних дел заявило, что им об этом ничего не известно.

Пассажиров не выпускали из самолета и не давали воды и еды. После многочасовых переговоров прилетевшие из Индонезии отправились на обсервацию, которая стала обязательной для всей прибывающих в страну именно с 30 марта, в тот день, когда прилетел индонезийский чартер.

После этого, полиция сообщила, что некоторые прибывшие этим злополучным рейсом сбежали из мест обсервации.

В то же время, находящиеся в обсервации жаловались СМИ и в соцсетях на отвратительные условия в местах их размещения.