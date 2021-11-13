На Кременчугском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов

На нефтеперерабатывающем заводе "Укртатнафты" в Кременчуге Полтавской области (Кременчугский НПЗ) произошла авария. Из-за разгерметизации печи произошла утечка нефтепродуктов, а в самой печи возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в 11:25 на Кременчугском НПЗ в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения. Но внутри печи подогрева произошло возгорание нефтепродуктов.

"Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в 2020 году получил чистую прибыль в размере 794,1 млн грн против 609,6 млн грн чистого убытка в 2019 года.

Отметим, национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" Игоря Коломойского, а также бизнесмена Александра Ярославского.

Напомним при этом, что в конце марта Антимонопольный комитет оштрафовал компании, входящие в неформальную группу "Приват", суммарно на 4,7 млрд грн за сговор на рынке нефтепродуктов. Крупнейший штраф в 2,9 млрд грн получила "Укртатнафта".

При этом предприятие обвинило АМКУ в подталкивании его к банкротству на фоне остановки импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России, что может свидетельствовать о намерении регулятора дестабилизировать таким образом ситуацию на топливном рынке. Завод пожаловался на АМКУ в Офис генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро, заявив о признаках госизмены в действиях комитета.