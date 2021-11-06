Общество 1 час назад

На окраине Одессы жестоко избили бизнесмена-агрария из Херсонской области

Потерпевший также является депутатом поселкового совета, вместе с ним находилась жена

Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области

Неизвестные на окраине Одессы совершили жестокое нападение на депутата одного из местных советов Херсонской области. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленники остановили автомобиль, в котором ехал потерпевший и его жена, напали на них и им нанесли телесные повреждения.

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"Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи", — добавляют в полиции.

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Открыто производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Иных подробностей полиция не сообщает, однако опубликовала фотографии, на которых виден джип Land Cruiser Prado потерпевшего, находящийся в месте, где нет асфальта. Снимки сделаны в темное время суток в условиях сильного тумана.

По данным одесского издания "Думская", инцидент произошел вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге (по свидетельству Delo.ua, в этой местности действительно был сильный туман в указанное время).

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Утверждается, что за рулем была жена депутата. Также издание выяснило, что мужчине раздробили коленные суставы. Указано, что потерпевшим является депутат Мирненского поселкового совета Скадовского района Херсонской области, являющийся "крупным аграрием".

Отметим, что среди депутатов, избранных в данный совет по итогам выборов в октябре 2020 года, только один подавал документы как директор аграрной компании.

Это руководитель агропромышленного объединения "Красный Чабан" из села Преображенка (до декоммунизации в 2016 году — Красный Чабан) Виктор Дзяткевич.

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По данным реестра юрлиц и предпринимателей, это компания с уставным фондом 2,7 млн грн, основным видом ее деятельности являетя выращивание зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.

Также указано, что она занимается разведением крупного рогатого скота, овец и коз, производством мясных продуктов и кормов для животных.

Напомним также, что недавно полиция и Служба безопасности Украины поймали агрария из Херсонской области, который заказал убийство конкурента за 40 тысяч долларов.

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