Нападение на депутата-агрария в Одессе было имитацией, его "заказал" глава поссовета

Правоохранительные органы заявляют, что новость о нападении на депутата Мирненского поселкового совета Виктора Дзяткевича была фейком, опубликованным полицией для поимки заказчика нападения, коим оказался глава общины Андрей Сучок.

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечьям и инвалидности.

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По данным следствия, Сучок имел коммерческий конфликт с Дзяткевичем, возглавляющим агропромышленное объединение "Красный Чабан", и нашел исполнителя нападения, которому пообещал 7 тысяч долларов. Сотрудники СБУ задокументировали получение "исполнителем" первой части суммы.

"В рамках контроля за совершением преступления стражи порядка провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль "потерпевшего" и сделали соответствующие "подтверждающие" фотоматериалы.

Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи "нападавшему" второй части средств.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 14 и части 2 статьи 121 Уголовного кодекса (подготовка к нанесению тяжких телесных повреждений особо жестоким способом или совершенных по заказу). В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками управления СБУ в Одесской области совместно со следователями областного управления полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Прокуратура при этом уточняет, что Сучок был задержан 8 ноября при передаче оставшейся суммы в 2500 долларов и 65 тысяч грн. До этого он передал ему 500 долларов и 37 тысяч грн.

В свою очередь одесская полиция пишет об исполнителях во множественном числе и сообщает, что сначала задержанный передал им 1500 долларов и 10 тысяч грн, а потом еще 5 тысяч долларов.

При этом квалификацию преступления в прокуратуре и полиции указывают как часть 2 статьи 15 и часть 2 статьи 121 УК, то есть не подготовка, а покушение на население тяжких телесных повреждений.

Из опубликованных снимков с места задержания следует, что оно произошло в селе Коблево Николаевской области на трассе Одесса — Николаев.

Отметим также, что Сучок является односельчанином Дзяткевича — оба они из села Преображенка (Красный Чабан).

Напомним, что 6 ноября полиция сообщила о нападении на депутата одного из местных советов Херсонской области. По данным СМИ, это был депутат Мирненского поссовета, крупный агробизнесмен — под такое описание подходил только Дзяткевич. Нападение якобы произошло в районе завода "Центролит" на окраине Одессы. В полиции при этом утверждали, что за жизнь потерпевшего "борются врачи".

1 октября СБУ также заявляла, что предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области и задержала в ходе спецоперации организатора преступления при передаче последнего транша оплаты за убийство (по данным Офиса генпрокурора, речь шла о сумме 9 тысяч долларов) из обещанных в целом 40 тысяч долларов.