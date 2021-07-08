Политика 1 час назад

НАПК просит Конституционный суд уволить судью Слиденко

НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности

Игорь Слиденко. Фото: ccu.gov.ua Игорь Слиденко. Фото: ccu.gov.ua
Игорь Слиденко. Фото: ccu.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит Конституционный суд уволить судью Игоря Слиденко.

Агентство обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, сообщает пресс-служба НАПК.

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"НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ по поводу неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, которое является основанием для увольнения его с должности", — говорится в сообщении.

При этом в агентстве напомнили, что 27 октября 2020 года сразу после голосования за неконституционность электронного декларирования Слиденко написал письмо работнику НАПК. Последний по происходящему составил в отношении судьи протокол, поскольку Слиденко не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Известно, что письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи.

"А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.", — говорилось в нем.

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Кроме того, в НАПК обратили внимание на подготовку судьей решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов, что он сам и признал, а также многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

Также подчеркивается, что 8 октября 2020 года судья подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако до сих пор КСУ не принял решения по поводу этого заявления.

"Следовательно, на основании статьи 21 ЗУ "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", — заключается в сообщении.

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Напомним, в конце ноября 2020 года Голосеевский райсуд Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Игоря Слиденко. НАПК обвинило судью в непредставлении е-деклараций.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пойдет в отставку, чтобы сгладить политический конфликт вокруг КСУ.

Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что.

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

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