"Не имеет правовых последствий": МИД ответил на указ Путина о запрете на землю в Крыму

Указ президента России №201 о лишении украинцев права собственности на земельные участки в Крыму юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Укринформ".
По его словам, лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" и ее инаугурационного саммита в 2021 году.
"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает делать Крым более российским", — отметил дипломат.
Николенко заверил, что после возобновления суверенитета Украины в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.
"Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" и ее инаугурационного саммита в этом году", — отметил представитель МИД.
Как сообщалось, 20 марта в аннексированном Крыму начал действовать указ президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
Кроме того, в 2021 году должен пройти первый международный саммит "Крымской платформы", который запланирован на август.
Напомним, украинская армия во время аннексии Крыма Россией в 2014 году планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, однако указанный план был отменен, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.