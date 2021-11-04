Новые члены Кабмина: что известно об их карьере, имуществе и скандалах

4 ноября сразу четыре украинских министерства получили новых руководителей вместо уволенных накануне. В частности, один из них — Алексей Резников — перешел на работу из одного министерства в другое.

Как отмечает YouControl, новый министр обороны является известным адвокатом в Украине и за ее пределами. Среди его клиентов были Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, футбольный клуб "Металлист", сельхозкомпания "ИМК", корпорация "Интерпайп".

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Также он совместно с Сергеем Власенко в 2004 году представлял интересы кандидата в президенты Виктора Ющенко при рассмотрении Верховным судом дела о признании выборов президента недействительными и назначении так называемого третьего тура.

Был депутатом Киевского городского совета 6-го и 7-го созывов. В частности, в 2008 году избирался от Блока Николая Катеринчука, в 2014 году — от партии "УДАР Виталия Кличко". С апреля 2016 по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

С ноября 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера юридической фирмы "Астерс". Отмечается, что его доход в данной компании в 2019 году составил более 20 млн грн, а в 2020-м — около 10 млн грн.

С сентября 2019 года представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

4 марта 2020 года был назначен вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 1 ноября 2021 года подал в отставку.

По данным YouControl, в настоящее время Резников не является участником ни одной действующей коммерческой структуры в Украине, однако является совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Юридическая компания Magisters, партнером которой был Резников, в конце "нулевых" стала почти юрфирмой НАК "Нафтогаз Украины". Отмечается, что Magisters практически монополизировала юридическое обслуживание "Нафтогаза" без надлежащих тендерных процедур. Именно эта фирма в 2009 году вела громкое газовое дело "Нафтогаза" против "РосУкрЭнерго", которое проиграла.

В свою очередь сменившая Резникова на должности министра по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в 2010-2015 годах была мэром города Рава-Русская Львовской области, а в 2020 году неудачно баллотировалась в мэры Киева, заняв пятое место с 5,4%.

С августа 2019 года была депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и лишилась этих полномочий в связи с новым назначением.

Муж Верещук Михаил Кухаренко за 2019 год заработал 898 тысяч грн. Он числится в военной части Е6117. Сама же экс-нардеп заработала 515 тысяч грн, основной статьей доходов стала депутатская зарплата.

Сестра Ирины Верещук Ольга Смык вместе с мужем Ярославом являются владельцами ООО "Рава-Зем Сервис", ведущего деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии. Ольга Смык является владелицей жилого дома площадью 102 квадратных метра в Раве-Русской, земельного участка 1,98 га также во Львовской области, квартиры во Львове площадью 53,2 квадратных метра — совместно с Ириной Верещук. Ярослав Смык — владелец жилого дома (66,3 квадратных метра) и земучастка 0,06 га в Раве-Русской.

Также известно, что Верещук в 2016-2019 годах являлась руководителем Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, который связывают с нардепами от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Про нового министра экономики Юлию Свириденко известно, что в 2008-2015 годах она "работала в частном секторе", а затем на руководящих должностях в Черниговской обладминистрации: возглавляла департамент экономического развития, занимала должность первого замглавы ОГА (ее председателем тогда был Валерий Кулич), с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности главы ОГА, в конце мая 2019 года стала членом набсовета "Нафтогаза Украины".

С марта по сентябрь 2019 года Свириденко была директором ООО "Сидко Украина", специализирующегося на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции. Совладельцами данной компании являются Валерий Кулич и нынешний мэр Чернигова, бывший депутат Рады Владислав Атрошенко.

Указывается, что Атрошенко и Кулич являются бизнес-партнерами еще в нескольких компаниях. А сам Атрошенко, по данным СМИ, фигурировал по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Атрошенко и члены его семьи являются совладельцами ряда компаний в Черниговской области, работающих в сфере страхования, недвижимости, строительства, сельского хозяйства и производства электроэнергии.

В сентябре 2019 года Свириденко была назначена заместителем министра, а в июле 2020 года — первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. 22 декабря назначена заместителем главы Офиса президента.

Муж чиновницы Игорь Дерлеменко является совладельцем ООО "ДКС-Групп" и зарегистрирован как физлицо-предприниматель.



Новоназначенный вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин ранее был депутатом Рады трех созывов: третьего (2000-2002 годы), четвертого (2002-2005) и седьмого (2012-2014). На выборах 2004 года был доверенным лицом кандидата Виктора Ющенко. В 2005-2006 годах был заместителем министра транспорта и связи.

В 2014-2015 годах занимал должность заместителя председателя Киевской горадминистрации, в 2017-2020 годах работал генеральным директором международного аэропорта "Борисполь", с ноября 2020 года был главой Государственной таможенной службы.

По данным бывшего журналиста Сергея Лещенко, партнерами Рябикина в бизнесе на территории Украины и за ее пределами были Сергей Левочкин, Николай Мартыненко и Дмитрий Фирташ. В частности, речь идет о комплексе отдыха "Маячок", который контролируют Рябикин и Фирташ с Левочкиным. Кроме того, в Швейцарии было создано предприятие, возглавлявшееся Рябикиным, а принадлежавшее Мартыненко.

"Рябикин стал известен в политических кругах как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая. Вместе они находились в партии "Демократический союз". Со своей стороны Игорь Бакай много лет назад занимался карьерой боксеров братьев Кличко. Так, вероятно, познакомились Павел Рябикин и Виталий Кличко. Впоследствии Рябикин был народным депутатом от партии Кличко УДАР, занимал должность заместителя Кличко в КГГА", — отмечают в YouControl.

Тесные связи у Рябикина есть и с сыном экс-мэра Киева Александра Омельченко — также Александром. Их жены Галина Рябикина и Елена Омельченко на пару были основателями компаний "Бонобо" и "Имение на Музейном". СМИ писали о том, что уже при Кличко партнерам загадочным образом удалось получить в собственность историческое здание в самом центре Киева, а также получить разрешение на его "реконструкцию". Также следует отметить, что компания жены Рябикина ООО "Асимметрия" в 2016 и 2017 годах получила заказы от КГГА на сумму более 300 тысяч грн.

В октябре 2019 года Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило в декларации Рябикина за 2016 год недостоверную информацию: тогдашний руководитель аэропорта "Борисполь" забыл указать данные о корпоративных правах и имуществе на общую сумму 10,6 млн грн.

На этой же должности Рябикин оказался в центре скандала вокруг неподписания договора с лоукостером Ryanair. 10 июля 2017 года авиаперевозчик объявил об отмене своего захода в Украину: якобы аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте. Рябикин заявлял, что Ryanair выдвинул "Борисполю" требования по полетам в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Отмечается также, что еще когда Рябикин работал замминистра транспорта и связи, ему приписывали вероятное участие в ряде коррупционных схем, в частности, контроль за добычей песка в Евпатории, а также организации незаконного бизнеса в Николаевском порту.

О временно исполняющем обязанности министра окружающей среды и природных ресурсов Руслане Стрельце известно, что с 2012 по 2014 год он работал заместителем начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области, а затем около пяти лет возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской обладминистрации.

В 2015 году баллотировался в Днепропетровский областной совет по списку партии "Блок Петра Порошенко", однако в совет не прошел.

В 2019-2020 годах был заместителем директора департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода в круговую экономику в Минэкологии. В июле 2020 года был назначен заместителем министра экологии по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Согласно анализу данных в поданных Стрельцом декларациях за 2015-2020 годы, основная часть дохода его семьи в 2015-2016 годах состояла из заработной платы замминистра, в 2017 году еще одной статьей дохода стал доход от предпринимательской деятельности его жены в сумме 136 тысяч грн. В 2018-2019 годах ее доход увеличился — каждый год она получала более 700 тысяч грн, а в 2020 году — уже более 950 тысяч грн.

Стрелец имеет в пользовании квартиру в Днепре, которая принадлежит Марине Стрелец (по данным СМИ, очевидно, это его мать), также в 2015-2019 годах он пользовался автомобилем Nissan Teana, тоже принадлежащим Марине Стрелец. В 2020 году, согласно декларации, он получил от нее в подарок более 300 тысяч грн. При этом Марина Стрелец не является частным предпринимателем или совладельцем какой-либо компании в Украине. Сейчас он пользуется автомобилем Nissan Maxima, принадлежащим его теще — Тищенко Ирине Олеговне.