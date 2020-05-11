Обещанные 300% надбавки медикам выплатили лишь в одной области — Минздрав

Надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.

Об этом на выездном брифинге из этого региона сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская", — рассказал он.

По данным главы Минздрава, в среднем в Полтавской области каждому медику, который работал с инфицированными, выплатили примерно 21 тысячу грн — это те 300%, которые обещали медработникам.

"По остальным (областям) будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца, и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", — пообещал Степанов.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти главы ОГА будут лишены зарплат или уволены.

Вскоре руководство Министерства здравоохранения взяло под контроль вопрос выплаты 300% надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19.

Как сообщалось, в Украине с начала эпидемии уже подтвердили 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 в Украине 3060 пациентов уже выздоровели, а 408 — умерли.

30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.