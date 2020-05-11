Политика и экономика 30 минут назад

Обещанные 300% надбавки медикам выплатили лишь в одной области — Минздрав

В Полтавской области каждому медику, который работал с инфицированными COVID-19, в среднем выплатили 21 тысячу грн

Обещанные 300% надбавки медикам выплатили лишь в одной области — Минздрав Обещанные 300% надбавки медикам выплатили лишь в одной области — Минздрав
Украинские медики. Фото: istockphoto

Надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.

Об этом на выездном брифинге из этого региона сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март — они не утешительны. Я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это именно Полтавская", — рассказал он.

По данным главы Минздрава, в среднем в Полтавской области каждому медику, который работал с инфицированными, выплатили примерно 21 тысячу грн — это те 300%, которые обещали медработникам.

"По остальным (областям) будем разбираться. Я уверен, что мы доведем это до конца, и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", — пообещал Степанов.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти главы ОГА будут лишены зарплат или уволены.

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Вскоре руководство Министерства здравоохранения взяло под контроль вопрос выплаты 300% надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19.

Как сообщалось, в Украине с начала эпидемии уже подтвердили 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 в Украине 3060 пациентов уже выздоровели, а 408 — умерли.

30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.

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