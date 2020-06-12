Обострение коронавируса в Украине: Минздрав готовит дополнительные рекомендации

Министерство здравоохранения разрабатывает дополнительные рекомендации для сдерживания коронавируса в Украине.

Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Максим Степанов на странице Минздрава в Facebook.

В ведомстве констатировали, что статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за "сегодня, вчера и всю последнюю неделю", свидетельствует о том, что у нас устанавливается неутешительный тренд. Количество больных увеличивается быстрее, чем в апреле, когда был первый пик эпидемии.

За последние сутки по всей стране — 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели 152 ребенка. Умерли 16 человек.

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"Я еще раз настоятельно рекомендую всем гражданам не игнорировать карантинных мероприятий: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Это тот минимум, который необходимо делать, чтобы эпидемия не вышла из-под контроля. Я понимаю, что наступило лето и в маске на улице очень жарко. Но все мы должны понимать масштабы угрозы, быть осмотрительными и взять на себя личную ответственность за свое же здоровье", — призвал Степанов.

При этом он сообщил, что Министерство здравоохранения, чтобы сдержать распространение вируса, разрабатывает дополнительные рекомендации.

"Но без вашей личной вовлеченности и осознание опасности справиться будет трудно", — резюмировал министр.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Украине COVID-19 обнаружили у 29 тысяч 753 человек, из них 13 тысяч 576 пациентов уже выздоровели, а 870 — умерли от осложнений.

За минувшие сутки обнаружили 683 новых случая, также 426 человек выздоровели и 16 умерли.

Таким образом, в Украине 2 дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне. При этом больше всего новых заболевших за сутки фиксируется в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

Как сообщалось, в связи с этим в Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер по коронавирусу, которые были смягчены 23 мая.