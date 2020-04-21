Почаев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса

Город Почаев в Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 10:00 вторника, 21 апреля, закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщил заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.
Указано, что такое решение приняли из-за роста заболеваемости COVID-19 в Почаеве и из-за нарушения карантина во время пасхальных богослужений.
По словам Онишкевича, по состоянию на 20 апреля в Почаеве подтвердили 13 случаев инфицирования коронавирусом.
Известно, что контрольно-пропускные пункты для патрулирования усилят военнослужащими Кременецкого военного комиссариата, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспорта.
"Просим почаевцев немедленно вернуться в город и оставаться дома, а гостей — просим покинуть Почаев", — призвал Онишкевич.
Как отмечается, также с 21 апреля в Почаеве вводят пропускную систему. По пропускам в город сможет въехать только спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города.
Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре московского патриархата. В лавре во время службы находилось большое количество людей, которые не придерживались социальной дистанции. Часть из них не использовали средства индивидуальной защиты.
Как сообщалось, Киево-Печерская лавра стала очагом коронавируса в Украине. Там заразились свыше 90 человек, в том числе ее наместник митрополит Павел.
Напомним, что 12 апреля стало известно о смерти архимандрита Нектария. По данным "24 канала", причиной его смерти стал коронавирус.