Почаев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса

Город Почаев в Тернопольской области, где располагается Свято-Успенская Почаевская лавра, с 10:00 вторника, 21 апреля, закрывают на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

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Указано, что такое решение приняли из-за роста заболеваемости COVID-19 в Почаеве и из-за нарушения карантина во время пасхальных богослужений.

По словам Онишкевича, по состоянию на 20 апреля в Почаеве подтвердили 13 случаев инфицирования коронавирусом.

Известно, что контрольно-пропускные пункты для патрулирования усилят военнослужащими Кременецкого военного комиссариата, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспорта.

"Просим почаевцев немедленно вернуться в город и оставаться дома, а гостей — просим покинуть Почаев", — призвал Онишкевич.

Как отмечается, также с 21 апреля в Почаеве вводят пропускную систему. По пропускам в город сможет въехать только спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города.

Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре московского патриархата. В лавре во время службы находилось большое количество людей, которые не придерживались социальной дистанции. Часть из них не использовали средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Киево-Печерская лавра стала очагом коронавируса в Украине. Там заразились свыше 90 человек, в том числе ее наместник митрополит Павел.

Напомним, что 12 апреля стало известно о смерти архимандрита Нектария. По данным "24 канала", причиной его смерти стал коронавирус.