Общество 60 минут назад

Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом — журналист

Все сотрудники подпольного предприятия — родом из Кременчуга

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Во Львовской области, в городе Пустомыты, правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов.

Об этом в Facebook сообщил журналист и блогер Кирилл Сазонов.

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"Что интересно, все работники из Кременчуга!" — отметил он.

По мнению журналиста, таких цехов по Украине десятки.

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"Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом — курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве "Мальборо" за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью "Дюти Фри" мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная", — написал Сазонов.

Как подчеркнул журналист, проблема не в том, что цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить.

Напомним, в 2021 году в Украине зафиксировали максимальный за последние 10 лет уровень торговли нелегальной табачной продукцией — 15,9%.

Ранее Служба безопасности Украины выявила в Одессе скрытый цех по производству контрафактной подакцизной продукции.

В частности, готовые табачные изделия дельцы хранили на подпольных складах на территории Одесской области.

Источник фото: Depositphotos

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