В Украине фиксируют максимальный за 10 лет уровень торговли нелегальными сигаретами

В 2021 году в Украине зафиксировали максимальный за последние 10 лет уровень торговли нелегальной табачной продукцией — 15,9%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar Украина.

"Речь идет о контрабанде и продукции, маркированной для DutyFree или для экспорта, а также подделке", — пояснила генеральный директор Kantar Украина Светлана Винославская на онлайн-конференции, которую проводила компания 24 сентября.

Эксперты утверждают, что при таких объемах торговли нелегальной продукцией потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году оцениваются в 13,2 млрд грн.

Указано, что более 7 млрд штук сигарет распространяется именно на черном рынке.

При этом 62% нелегальной продукции распространяется в семи областях Украины: Одесской (13%), Харьковской (13%), Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (6%), Хмельницкой (6%) и Львовской (6% ).

В то же время продолжает расти доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли. В целом, 67% общей нелегальной продукции продается в киосках и магазинах.

К факторам укрепления нелегального рынка эксперты относят законодательные и экономические условия, которые способствуют его развитию. Прежде всего — это чрезмерно высокий темп повышения акцизов на сигареты, в результате чего цена за пачку сигарет растет непропорционально увеличению доходов потребителей.

Как пояснили авторы исследования, контрабанда определяется как продукция с маркировкой производителей других стран, с акцизными марками других стран, которая продается на территории Украины. К этой группе также относится нелегальная продукция, которая по имеющимся признакам не может быть классифицирована как другая группа нелегальной продукции.

В свою очередь продукция, маркированная для DutyFree или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине, определяется по маркировке DutyFree или по признакам продукции для экспорта (украинский производитель, предупреждения о вреде здоровью на английском или другом, не на украинском, языке и отсутствие акцизной марки Украины), нелегально реализуется на территории Украины (которую курильщики покупали в нелегальных каналах продаж).

Для идентификации подделок используется сравнительный анализ упаковок и марок акцизного налога, а также дополнительно привлекаются экспертные учреждения (КНИИСЭ).

Известно, что исследование рынка нелегальной торговли табачными изделиями в Украине существует с 2011 года. Цель — выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции, потребляемой курильщиками в Украине.

При этом в опросе участвуют курильщики — мужчины и женщины в возрасте 18-64 года. Размер выборки составляет 3300 интервью. С 2021 года исследование охватывает также подконтрольные территории Луганской и Донецкой областей, которые были исключены с 2014 года.

"Каждый год проводится большое учредительное исследование для выявления доли и профиля курильщиков по всей Украине. Созданный профиль курильщиков становится основой для разработки квот для исследования рынка нелегальной торговли в Украине на каждый год исследования. В дальнейшем уже рассчитываются квоты по полу и возрасту курильщиков в каждой области и каждому типу населенного пункта. Отбор респондентов осуществляется по маршрутному методу с использованием квоты по полу и возрасту", — пояснила Винославская.

Как отмечается, опросы происходят в формате личного интервью, в ходе которого исследователи предлагают респонденту отдать/поменять упаковку сигарет, которую он курит и имеет при себе на момент опроса. Респондент принимает участие в опросе, только если он согласился отдать свою пачку сигарет. В течение интервью курильщика спрашивают, где он приобрел упаковку и сколько она стоила.

По результатам идентификации упаковок для каждой из них определяется, к какой группе продукции она относится: легальная, контрабандная продукция маркирована для DutyFree или для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине, или поддельная продукция.

В агентстве объяснили, что количество упаковок пересчитывается в количество сигарет в год на основе данных о среднем потреблении сигарет в день каждым респондентом. Среднее количество в день умножается на 365. Далее рассчитывается процент каждой группы продукции от количества сигарет в год.

Ранее Служба безопасности Украины выявила в Одессе скрытый цех по производству контрафактной подакцизной продукции. В частности, готовые табачные изделия дельцы хранили на подпольных складах на территории Одесской области.

Напомним также, что в мае СБУ сообщала, что перекрыла канал поставки контрафактных сигарет и алкоголя из "ДНР".