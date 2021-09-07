Последнюю сваренную трубу газопровода "Северный поток-2" опустят на дно Балтийского моря

Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", передает DW.

В компании уточняют, что в понедельник, 6 сентября, на трубоукладочном судне Fortuna сварили последнюю трубу из двух ниток газопровода и вскоре ее опустят на морское дно в водах Германии. Цель операции — соединить участок трубопровода, идущего от побережья Германии, с участком, который идет из датских вод. В компании надеются запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что ранее в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там подчеркнули, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Тем временем компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%. При этом инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.