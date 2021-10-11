Пожар в Николаевской области: в огне погибли три человека — ГСЧС

10 октября в пгт Березнеговатое Баштанского района Николаевской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По информации ведомства, возгорание произошло в одноэтажном частном доме.

"Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади двух квадратных метров, пожар самоликвидировался", — говорится в сообщении.

При этом, подразделения ГСЧС не привлекались.

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2021 года, в Святошинском районе Киева в одном из хостелов произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар.

Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.

Впоследствии представители украинского бизнеса решили оказать помощь в восстановлении костела Святого Николая, который пострадал от пожара, и организовывают сбор средств на его реконструкцию.