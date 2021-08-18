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Банки 50 минут назад

ПриватБанк через "Голос Украины" сообщил Коломойскому об израильском иске на $600 млн

В самом Израиле экс-акционерам банка об иске уже сообщали, но ПриватБанк захотел исключить любые "лазейки" для них в этом вопросе

Игорь Коломойский. Фото: скриншот интервью Соне Кошкиной Игорь Коломойский. Фото: скриншот интервью Соне Кошкиной
Игорь Коломойский. Фото: скриншот интервью Соне Кошкиной

Государственный ПриватБанк опубликовал в газете "Голос Украины" сообщение для вручения израильского иска на 600 млн долларов в Украине бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их давнему доверенному лицу Вячеславу Карташову.

Как говорится в сообщении на сайте ПриватБанка, публикация осуществлена в соответствии с решением израильского суда от 26 апреля и в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

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"Хотя Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, в рамках их и Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине банк предпринимает эти и дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечения правосудия израильского суда касательно их незаконных действий", — заявили в ПриватБанке.

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Отмечается также, что Карташов, давнее доверенное лицо Коломойского и Боголюбова, в данный момент занимает должность директора департамента юридического сопровождения в компании "Укрнафта".

Напомним, 18 декабря 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего по меньшей мере 600 млн долларов были незаконно выведены из банка в 2007-2011 годах и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

Напомним, что в марте Верховный суд Израиля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против ПриватБанка со стороны Israel Discount Bank, которым тот пытался приостановить рассмотрение требований ПриватБанка до решений судов в Англии и США, касающихся другого ущерба, понесенного ПриватБанком, как утверждается, в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле. 

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18 декабря 2016 года Кабинет министров, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влил в его капитал более 155 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (550,58 млрд грн) ПриватБанк продолжал занимать первое место среди 73 действующих в стране банков.

Отметим, что неделю назад украинское правительство утвердило стратегию развития ПриватБанка до 2024 года, предусматривающую три варианта его приватизации.

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