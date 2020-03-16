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20 минут назад

ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких

Завтра первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска

ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких
Фото: УНИАН

Сегодня, 16 марта, ПриватБанк начал поставки украинским больницам необходимых для преодоления осложнений коронавируса Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов.

Как сообщила управляющая фонда Анна Павлова, уже во вторник первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска.

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Новая национальная программа Фонда "Дыши! Вместе против коронавируса" позволит в течение ближайшего месяца аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов для поставки необходимого оборудования областным больницам страны, которые больше всего нуждаются в таком оборудовании.

"Остановить распространение коронавируса — сложнейшая и сверхважная задача, но не менее важно победить последствия заболевания. Именно поэтому ПриватБанк объявил национальную благотворительную акцию "Дыши! Вместе против коронавируса" по сбору средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и других средств, помогающих пациентам быстрее выздороветь" — рассказала Павлова.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что между учреждениями здравоохранения по всей Украине распределят 10 млн медицинских масок.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

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