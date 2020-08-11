Происшествия 1 час назад

"Расцениваю это как угрозу от власти" — Андрей Богдан о поджоге его автомобиля

Он также увидел в этом поджоге определенный символизм — ровно полгода с тех пор, как уволился с должности руководителя Офиса президента

Андрей Богдан. Фото: Офис президента Украины Андрей Богдан. Фото: Офис президента Украины
Андрей Богдан. Фото: Офис президента Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает поджог своего автомобиля Tesla как угрозу от нынешней власти.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль — Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос: кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", — написал Богдан в соцсети.

Он также увидел в этом поджоге определенный символизм — "ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента".

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"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных — не обещаю)", — резюмировал экс-глава ОП.

Как сообщалось, бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану в ночь с 10 на 11 августа сожгли автомобиль Tesla в Киеве.

Как известно, у бывшего главы Офиса президента есть электрический кроссовер Tesla Model X черного цвета, его он купил еще в 2016 году.

Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем в свое время ездил президент Зеленский — глава государства одалживал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Теперь же, как оказывается, у Богдана был еще один электромобиль — белая Tesla Model S.

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Напомним, 10 июня Зеленский заявил, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Президент полагает, что "спас от власти" Богдана, и с той поры не общается с ним.

В свою очередь, экс-глава Офиса президента через Facebook ответил на интервью Зеленского, в котором тот критически отозвался о своем бывшем соратнике.

Богдан заявил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать. В то же время Богдан резко ответил на слова о том, что Зеленский спас его от власти.

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