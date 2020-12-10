Разумков рассказал, стоит ли ждать досрочного роспуска Рады

На сегодняшний день нет оснований говорить о возможном досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью vesti.ua.

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В частности, у нардепа спросили, что ждет фракцию "Слуга народа", когда рейтинг президента Владимира Зеленского упадет, и на скольких депутатов он сможет рассчитывать.

"Монобольшинство работает, так же, как и другие фракции. Когда говорят, что в монобольшинстве осталось 209 голосов, то надо учитывать, сколько людей болеет ковидом и другими сезонными заболеваниями. Кто-то бывает в командировке", — пояснил Разумков.

"Я помню разговоры, которые начались через два месяца после начала нашей работы. И то, что монобольшинство развалится и будут перевыборы. Прошло полтора года — и большинство есть, оно функционирует, и оснований говорить сегодня о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва нет", — заверил спикер.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что на данный момент для роспуска парламента нет оснований.

Напомним, 5 ноября Арахамия заявлял, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент, если проявится "системное недопонимание" с этой фракцией. Кроме того, он заявил и о собственной готовности к перевыборам.

Зеленский ранее пригрозил Раде роспуском в случае неподдержки его законопроекта о роспуске текущего состава Конституционного суда и признании ничтожным его решения от 27 октября о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками доходов и имущества. Пока эту инициативу ВР не рассматривала.