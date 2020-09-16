Россия предоставит Беларуси кредит на $1,5 млрд

Российская Федерация предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.

Об этом 14 сентября в Сочи по итогам встречи со своим белорусским коллегой заявил президент России Владимир Путин, информирует БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним", — сообщил Путин.

Он добавил, что сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что РФ выдаст Беларуси кредит.

"Об этом сказал Президент (Владимир Путин — Delo.ua), согласован и будет выделен Беларуси новый кредит — $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть — это новые денежные средства", — сказал представитель Кремля.

При этом, Песков также отметил, что российский кредит Беларуси нельзя якобы трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска:

"Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого", — подчеркнул Песков.

В свою очередь, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов добавил, что $1 млрд предоставят в 2020 году, а $500 млн — в 2021 году, передает ТАСС.

Читайте также: Лукашенко пригрозил Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков" в Беларуси

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.

Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем, по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.

Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.

В ОБСЕ обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима Лукашенко.

Кроме того, целый ряд стран призвал провести в стране новые выборы.