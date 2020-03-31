С начала пандемии коронавируса в Киев из-за границы приехали 37 тысяч человек

С 11 марта 2020 года в Киев из-за границы вернулись 37 тысяч человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник, 31 марта, сообщает "Украинская правда".

По его словам, в Киеве создали специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением правил самоизоляции.

"На сегодня центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта 2020 года, и о 435 киевлян, которые являются контактерами с больными, и 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции", — доложил Кличко.

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Он также рассказал, что этот центр собирает информацию от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава, Государственной пограничной службы, Нацполиции, других служб, а также от жителей города.

Мэр Киева уверен, что единая база позволит более тщательно контролировать возможные пути распространения коронавируса.

"Центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции", — пояснил он.

Также Кличко напомнил и об ответственности за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации:

Первое нарушение — штраф в 17 тысяч грн;

Второе — штраф 34 тысячи грн;

Третье — уголовная ответственность.

Также он сообщил, что столичные власти обустроили в Киеве 2 базы для пребывания людей на обсервации.

"Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз — на 200 коек — в Чернобыльской больнице на Лесном массиве", — отметил Кличко.

Кроме того, столичный мэр добавил, что на тех, кто устраивает массовые гулянья, пикники в парках и зонах отдыха, будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 грн за нарушение правил благоустройства.

Ранее в Киеве несколько человек, помещенных на обсервацию из-за коронавируса в отель "Казацкий", сбежали.

Также сообщалось, что в Киеве 2 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус COVID-19, вылечились от этой болезни.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.