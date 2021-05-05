Самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на $195 млрд

За первые дней президентства Джо Байдена состояние 100 богатейших американцев увеличилось на $195 млрд.

Как сообщает Bloomberg, это объясняется ростом американского рынка акций, быстрыми темпами вакцинации и принятием пакета стимулов объемом $1,9 трлн.

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Так, индексы S&P 500 и Dow Jones с момента инаугурации Байдена прибавили более 10%.

Между президентскими выборами и вступлением Байдена в должность 100 богатейших американцев заработали еще $267 млрд. То есть, с 4 ноября 2020 года, когда состоялись выборы, их состояние увеличилось на $461 млрд.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, общее состояние 100 богатейших американцев достигло $2,9 трлн по сравнению с $2,5 трлн, которыми владеют 50% наименее богатых жителей страны.

При этом, 10 богатейших американцев со дня прошлогодних выборов заработали $255 млрд, а их общее состояние выросло до $1,2 трлн.

Напомним, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования Байден получил 306 голосов выборных представителей и 51,3% голосов избирателей.

Трампу досталось 232 голоса выборщиков (46,9% голосов избирателей), и с этим результатом он не согласился: заявлял о фальсификациях, требовал пересчета голосов, особенно используя в качестве аргумента то, что в этот раз рекордно большое количество американских избирателей воспользовалось возможностью проголосовать досрочно по почте.

Несмотря на то, что победа Байдена была утверждена американским конгрессом, действующий на тот момент президент США Трамп ее так и не признал.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне во время того утверждения результатов голосования коллегии выборщиков, определяющие исход президентской гонки. В результате этого погибли пять человек, в том числе и полицейский.

Перед этим Трамп выступил с речью перед своими сторонниками, заявив о фальсификации выборов. Позднее его обращение было расценено как подстрекательство к мятежу и легло в основу обвинения и начала процедуры импичмента.

Отметим, что Трамп стал единственным президентом Соединенных Штатов, в отношении которого процедуру импичмента начинали дважды. В первый раз его обвинили в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но Сенат его оправдал.