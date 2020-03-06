Шмигаль: Дубилет пока отдохнет

Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет остался работать в новом правительстве.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство — это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Он едет отдохнуть, но будет продолжать работать", — рассказал Шмыгаль.

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При этом премьер уточнил, что у Дубилета пока нет должности.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

Как известно, Дмитрий Дубилет — украинский бизнесмен, экс-IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank.

Министром Кабмина его назначили, как и все правительство Гончарука, в сентябре 2019 года. С начала работы Дубилет боролся с лишней документной волокитой в правительстве. Он стал инициатором оценки численности наличного населения Украины и выступал против обычной переписи из-за высокой себестоимости.

Кроме того экс-министр занимался ревизией зданий правительства. В частности, он обнаружил и закрыл в помещениях кабинета министров парикмахерскую, отделение государственного Ощадбанка.

Также он заявил, что правительство отдаст под приватизацию 4-5 заброшенных госзданий в центре Киева, которые используются неэффективно.

После отставки Кабмина Дубилет написал в своем Telegram-канале, что ему жаль недоделанных дел и он ведет переговоры о возможности продолжить работу и о возможных новых условиях.

5 марта нардеп Александр Дубинский подал прошение новому премьеру привлечь Дубилета к работе в правительстве.

Напомним, Дубинский, как и Дубилет, работали в структурах, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому. Дубилет был IT-директором ПриватБанка, а Дубинский — ведущим и продюсером на телеканале "1+1".