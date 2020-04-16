Политика и экономика 1 час назад

Нефьодов выступил против дальнейшего закрытия КПП на границе из-за карантина

Кабинет министров 15 апреля решил закрыть еще 10 пунктов

Нефьодов выступил против дальнейшего закрытия КПП на границе из-за карантина Нефьодов выступил против дальнейшего закрытия КПП на границе из-за карантина
Фото: 24 канал

В Государственной таможенной службе надеются, что правительство больше не будет закрывать контрольно-пропускные пункты на государственной границе Украины. Об этом, во время общения с представителями Европейский Бизнес Ассоциации, заявил председатель таможни Максим Нефьодов.

По его словам, хоть этот вопрос находится вне компетенции таможенных органов, он надеется, что дальнейшего закрытия пунктов пропуска не будет. Ведь карантинные меры не должны ограничивать торговлю и движение грузового транспорта.

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Напомним, что на заседании правительства 15 апреля было принято решение закрыть еще 10 пунктов пропуска на государственной границе Украины из-за карантина. "Фактически закрываем, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что речь идет о пунктах пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Ранее из-за коронавируса на украинской границе оставили работать только 49 пунктов пропуска из 219. Внешний периметр государственной границы, а также территории аэропортов перевели работать в особый режим.

При этом правительство Украины с 15 марта 2020 года на 2 недели закрыло границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

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Отметим, что Украина не единственная в этом решении — 16 марта Чехия запретила въезд на свою территорию всем иностранцам, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Чешской республике. Кроме того, всем жителям страны запрещается выезжать из нее.

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