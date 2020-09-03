Тернополь — "красный", Киев — "желтый". С понедельника заработает новое разделение на зоны

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на очередном заседании, 3 сентября, утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. От того, в какой зоне неходится тот или иной населенный пункт, зависят карантинные правила.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Новое разделение начнет действовать в понедельник, 7 сентября, ровно в полночь.

Так, к красную зону отнесут: Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровенской области; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. Бобровицкий район Черниговской области.

В оранжевую зону попали: Винницкий район Винницкой области; город Луцк и Луцкий район Волынской области; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области; города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области; города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области.

Также к "оранжевым" отнесут: город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области; город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области; города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области; город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области; город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

В желтой зоне с понедельника окажутся: Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области; город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области; города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области; города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области. Там же окажется и Киев.

Отметим, что на цвет зоны влияют четыре фактора: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования. Если говорить о конкретных правилах, то, например, для "зеленой" зоны это: ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В "желтой" к этому добавится ограничение на посещение учреждений социальной защиты, а в "оранжевой" — прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха. Кроме того, будут ограничены и массовые мероприятия.

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Переход в "красную" зону будет означать запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов и ТРЦ.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 3 сентября, в Украине было 128 тысяч 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59 тысяч 676 пациентов выздоровели. За сутки в стране зафиксировано 2430 новых случаев коронавируса, 859 пациентов выздоровели, а 54 человека умерли. Последний показатель — рекорд за все время карантина.