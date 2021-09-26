Украина активно движется к "цифровому безвизу" с ЕС — Шмыгаль

Интеграция Украины в цифровой рынок с Евросоюзом (ЕС), позволит стране получить 2,5 — 3,5 млрд долларов в товарах и до 0,5 млрд выгод в услугах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом. Утвердили четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых — присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС", — написал Шмыгаль.
По словам премьера, на практике это означает отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.
Как отметил Шмыгаль, на этой неделе Кабмин провел очередное заседание Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Так, по словам премьера, во время заседания был одобрен план-график из 52 проектов актов и обновлен перечень приоритетных законопроектов в сфере европейской интеграции, которые необходимо рассмотреть до конца года.
"Кроме того, на заседании правительства мы приняли более 20 документов в сфере евроинтеграции, в частности законопроекты о защите прав потребителей, трансграничное сотрудничество, электронную идентификацию и электронные доверительные услуги, а также утвердили Концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года", — добавил глава правительства.
Ранее Шгыль заявлял, что в ближайшие несколько лет власти Украины планируют договориться с Европейским Союзом о пяти "безвизах" в разных сферах.
Напомним, согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза, украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.
Этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.