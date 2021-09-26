Политика 1 час назад

Украина активно движется к "цифровому безвизу" с ЕС — Шмыгаль

Премьер считает, что это позволит убрать барьеры для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Интеграция Украины в цифровой рынок с Евросоюзом (ЕС), позволит стране получить 2,5 — 3,5 млрд долларов в товарах и до 0,5 млрд выгод в услугах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом. Утвердили четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых — присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС", — написал Шмыгаль.

По словам премьера, на практике это означает отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.

Читайте также:
Украина подписала с Евросоюзом меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Как отметил Шмыгаль, на этой неделе Кабмин провел очередное заседание Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Так, по словам премьера, во время заседания был одобрен план-график из 52 проектов актов и обновлен перечень приоритетных законопроектов в сфере европейской интеграции, которые необходимо рассмотреть до конца года.

"Кроме того, на заседании правительства мы приняли более 20 документов в сфере евроинтеграции, в частности законопроекты о защите прав потребителей, трансграничное сотрудничество, электронную идентификацию и электронные доверительные услуги, а также утвердили Концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года", — добавил глава правительства.

Ранее Шгыль заявлял, что в ближайшие несколько лет власти Украины планируют договориться с Европейским Союзом о пяти "безвизах" в разных сферах.

Напомним, согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза, украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.

Этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мировые цены на рапс побили 20-летний максимум
Мировые цены на рапс побили 20-летний максимум
Евросоюз обяжет производителей гаджетов продавать зарядки отдельно от устройства
Евросоюз обяжет производителей гаджетов продавать зарядки отдельно от устройства
Евросоюз обяжет производителей устанавливать на все телефоны и планшеты одинаковый разъем
Евросоюз обяжет производителей устанавливать на все телефоны и планшеты одинаковый разъем
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Мegogo попал в скандал из-за трансляции боя Усика с Джошуа

  3. Компания Airbus презентовала летающее электротакси (ВИДЕО)

  4. На Канарах из-за вулкана закрыли аэропорт (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Bees Airline открывает первый внутренний авиарейс

Ивент
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
Стратегії 30 найкращих HRD на HR Wisdom Summit 
Загрузка...