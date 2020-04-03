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Украинцам ограничат время пребывания на улице — Минздрав

Кабмин намерен усилить карантин в Украине из-за коронавируса

Украинцам ограничат время пребывания на улице — Минздрав Украинцам ограничат время пребывания на улице — Минздрав
В Кабмине хотят, чтобы пожилые люди не выходили на улицу. Фото: из открытых источников

Для усиления борьбы с коронавирусом в Украине Кабинет министров планирует усилить карантинные меры.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

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По его словам, соответствующий документ будет опубликован в ближайшие дни, вероятно, сегодня, 3 апреля.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует", − считает глава Минздрава.

Как рассказал Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобного.

Кроме того, на улице нужно будет находиться только в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно", − пояснил министр.

Он также заверил, что сейчас правительство совместно с местной властью прилагают максимально усилий, чтобы пожилые люди, которые находятся в группе наибольшего риска, как можно меньше находились среди граждан и выходили на улицу. В частности, для них организована доставка лекарств и продуктов первой необходимости.

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Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Кроме того, в Украине на пасхальные праздники, с 6 по 24 апреля, могут ввести обязательный "масочный режим".

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

2 апреля Кабмин расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

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