Украинцы стали меньше продавать валюту

В сентябре 2020 года продажа наличной валюты населением Украины выросла до $1,48 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,35 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила $135,5 млн, по сравнению с $151,2 млн месяцем ранее.

Известно, что в августе украинцы сократили продажу валюты до $1,4 млрд в эквиваленте, а также покупку — до $1,3 млрд.

Из этого следует, что объем продажи населением наличной валюты в августе превысил объем покупки на $151,2 млн.

В июле 2020 года продажа наличной валюты населением выросла до $1,54 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,32 млрд. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года.

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Как сообщалось, в сентябре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке $231,5 млн в то же время, купил за месяц $34 млн.

С начала 2020 года чистая покупка валюты Национальным банком составила $986,1 млн.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что валютная политика Национального банка Украины не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для существенного "проседания" курса гривни к доллару в 2021 году.