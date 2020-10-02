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Валюта 1 час назад

Для поддержки гривни НБУ продал за месяц на межбанке $231,5 млн

Сентябрь стал третьим месяцем текущего года, когда Нацбанк больше продавал валюты, чем покупал

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

В сентябре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке $231,5 млн в то же время, купил за месяц $34 млн.

По данным регулятора, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным — минус $197,5 млн.

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Таким образом, сентябрь стал третьим месяцем текущего года, когда Нацбанк больше продавал валюты, чем покупал.

Аналогичная ситуация наблюдалась в марте во время острой фазы коронакризиса и в июле после отставки Якова Смолия с должности главы НБУ.

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По данным Нацбанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4 509,4 млн и продал на $3 523,3 млн.

С начала 2020 года чистая покупка валюты Национальным банком составила $986,1 млн.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что валютная политика Национального банка Украины не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для существенного "проседания" курса гривни к доллару в 2021 году.

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