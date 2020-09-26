Происшествия 10 минут назад

Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы

Разбившемуся самолету до 1 октября 2020 года должны были продолжить срок службы в условиях эксплуатирующей воинской части

На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: МВД На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: МВД
На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: МВД

Потерпевший крушение под Харьковом 25 сентября военный самолет АН-26 с курсантами должен был до октября 2020 года пройти процедуру продления срока службы.

Об этом со ссылкой на данные системы "Прозорро" сообщает издание "Наші гроші".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что воинская часть А0215 28 июля заказала государственному предприятию "Антонов" услуги по продлению срока службы нескольких самолетов АН за 2,44 млн грн.

В частности, в "Прозорро" указано 9 самолетов, которым должны были продолжить сроки службы в условиях эксплуатирующих воинских частей.

Читайте также:
В сети опубликовали видео момента крушения самолета АН-26 под Харьковом

"Самолет АН-26Ш №5608 должен был пройти процедуру до 1 октября. По данным государственной системы "Spending", проплат от военной части А2015 на завод "Антонов" после заключения сделки не было", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 с заводским номером 5608 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба — всего 27 человек.

Читайте также:
"Словно в компьютерной игре": выживший в катастрофе Ан-26 рассказал о своем спасении

По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 26 человек погибли, один пострадал.

По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Словно в компьютерной игре": выживший в катастрофе Ан-26 рассказал о своем спасении
"Словно в компьютерной игре": выживший в катастрофе Ан-26 рассказал о своем спасении
В сети опубликовали видео момента крушения самолета АН-26 под Харьковом
В сети опубликовали видео момента крушения самолета АН-26 под Харьковом
Авиакатастрофа под Харьковом: число жертв возросло до 26 человек
Авиакатастрофа под Харьковом: число жертв возросло до 26 человек
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Съемки фильма с Ван Даммом в Киеве привели к огромной пробке на набережной (ВИДЕО)

  3. Повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн пенсионеров: календарь повышений

  4. Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова

  5. Отравление в Коломые: число пострадавших возросло до 181 человека

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...