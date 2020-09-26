Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы

Потерпевший крушение под Харьковом 25 сентября военный самолет АН-26 с курсантами должен был до октября 2020 года пройти процедуру продления срока службы.

Об этом со ссылкой на данные системы "Прозорро" сообщает издание "Наші гроші".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что воинская часть А0215 28 июля заказала государственному предприятию "Антонов" услуги по продлению срока службы нескольких самолетов АН за 2,44 млн грн.

В частности, в "Прозорро" указано 9 самолетов, которым должны были продолжить сроки службы в условиях эксплуатирующих воинских частей.

"Самолет АН-26Ш №5608 должен был пройти процедуру до 1 октября. По данным государственной системы "Spending", проплат от военной части А2015 на завод "Антонов" после заключения сделки не было", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 с заводским номером 5608 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба — всего 27 человек.

По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 26 человек погибли, один пострадал.

По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.