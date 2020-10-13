1 час назад

В 2021 году на строительство ВПП в аэропорту "Днепр" нужно 2 млрд грн — глава ДнепрОГА

На эти деньги будет начато сооружение и основной полосы, и рулежных дорожек, сообщил губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко

Строительные работы в аэропорту начались в сентябре 2020 года. Фото: пресс-служба ДнепрОГА Строительные работы в аэропорту начались в сентябре 2020 года. Фото: пресс-служба ДнепрОГА
Строительные работы в аэропорту начались в сентябре 2020 года. Фото: пресс-служба ДнепрОГА

В 2021 году на строительство нового терминала и взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Днепр" необходимо порядка 2 млрд грн. За эти деньги должно быть начато строительство основной полосы и рулежных дорожек.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

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"Сейчас у нас главная задача на 2021 год — зафиксировать финансирование строительства полосы. Речь идет примерно о 2 млрд грн на 2021 год. Мы начинаем строительство и рулежных дорожек, и основной полосы. Она будет длиной 3,2 км, широкая, высокого качества и категорийности, чтобы принимать самые большие в мире самолеты", — рассказал он.

Напомним, что строительство в аэропорту "Днепр" по схеме государственно-частного партнерства началось в сентябре 2020 года. Взлетно-посадочная полоса будет построена за счет государства, а терминал — за счет компании "НС Днепр", входящей в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского.

По словам Бондаренко, создание нового аэровокзального комплекса в аэропорту "Днепр" займет 2,5 года.

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Напомним, что, по данным главы "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова, в целом, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Днепр" займет 2-2,5 года и на это потребуется 5,7 млрд грн, однако окончательная цена будет определена после проведения соответствующих торгов.

Хомяков добавил, что в ведомстве подали бюджетный запрос в Министерство финансов на 1,667 млрд грн на 2021 год.

"Сюда будут включаться земляные работы почти на 300 млн грн, практически на 1 млрд грн — бетонные работы (перрон, рулежные дорожки, начало работы по полосе — это 1-я и начало 2-й очереди строительства) и начало строительства новой аварийно-спасательной станции". При этом он напомнил, что в бюджете 2020 года на строительство нового аэропорта выделялся 1 млрд грн, но из-за эпидемии Covid-19 миллиард был сокращен до 100 млн грн.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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