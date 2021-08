В аэропорту Кабула прогремел еще один взрыв

Сегодня, 29 августа, в районе аэропорта Кабула днем 29 августа произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на агентство France Press и местные СМИ.

При этом, социальных сетях публикуют видеозаписи последствий взрыва: над домами поднимается черный дым.

#Breaking:

An explosion was heard in #Kabul.

Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.

There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/80vpRjlokk