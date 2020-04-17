Как в Греции власти заставили церковь соблюдать карантин и закрыть на Пасху все храмы

Пока в Украине глава Минздрава Максим Степанов едва ли не умоляет украинцев остаться на Пасху дома, соблюдая противокоронавирусный карантин, а не идти в церковь святить колбасу и кагор, в Греции — стране с сильнейшими православными традициями — власть установила другие порядки. И церковь не восстала, а сотрудничает с властями. Сами греки признают — это уникальный случай.

В Греции с 9 марта закрыты все публичные места, работает только продуктовая сеть, аптеки, отдельные оптовые магазины, в которых есть доставка. Общепит (кафе, кондитерские — их тут очень много) работает на вынос. До 30 апреля запрещена вся туристическая деятельность — в частности, работа отелей и краткосрочная аренда. Штраф за нарушение карантина — 150 евро.

Подпишитесь на канал DELO.UA

C 16 марта были запрещены сборы группами более 10 человек — штраф 1000 евро. А в четверг, 16 апреля власти ужесточили наказание и штраф за нарушение карантина теперь 300 евро. Раньше так штрафовали только автомобилистов. Теперь же если нарушитель-автомобилист будет в автомобиле с пассажиром, не только водитель заплатит штраф 300 евро, также на 150 евро будет оштрафован каждый пассажир. У владельца авто будут сняты номера.

Об этом Delo.ua рассказала Ольга Высоцкая, независимый PR-эксперт и автор блога о жизни на греческом острове Корфу https://corfumemos.blogspot.com/.

Ольга рассказывает, что с 23 марта в стране действует режим lockdown.

"Система контроля следующая: чтобы не быть оштрафованным за бесцельное нахождение вне дома, нужно иметь с собой либо официальную бумагу от работодателя, либо бумажную форму (распечатанную или написанную от руки), в которой указана причина твоего выхода из дома, либо специальное СМС", — говорит Высоцкая.

СМС-вариант работает так: на бесплатный номер нужно отправить специальную комбинацию (номер причины, имя и фамилия, адрес) и в ответ приходит сообщение с ответом: движение разрешено.

"Это не идеально — по сути, ты сам себе выписываешь индульгенцию. То есть, ты просто сообщаешь государству о том, что ты выходишь, а не спрашиваешь разрешения", — анализирует Ольга.

Оштрафовать человека, который, согласно бумаге или смс-ке, вышел по номеру 2 (поход в магазин) — невозможно. Ну, или очень сложно. К тому же, в какой-то момент власти официально закрепили, что выписанный штраф можно оспорить, правда только в течение 3 дней. Но по большому счету, даже если ты просто шатаешься по улице без дела, ты всегда можешь сказать, что в магазине не было того, что тебе нужно.

Причины позволяющие выйти на улицу:

➡️ Поход в аптеку или к врачу (согласованный заранее по звонку)

➡️ Поход в магазин, где нет доставки

➡️ Поход в банк, если операцию невозможно совершить онлайн

➡️ Визит к родственникам или людям, нуждающимся в помощи

➡️ Свадьбы, похороны или крещение (немного парадоксально, но, несмотря на запрет собираться более, чем по 2 человека, все же предусмотрено, что такие мероприятия могут проводиться)

➡️ Прогулка с питомцем или индивидуальные занятия спортом

Все действия можно совершать вдвоем, но при этом соблюдая дистанцию в 1,5-2 метра.

Лавина штрафов

Ольга рассказала, что всего в Греции штрафов за нарушение локдауна только за первые 10 дней выписали, более, чем на 4,5 млн евро.

"Корфу (остров, на котором я живу) за первую неделю стал рекордсменом по количеству выписанных штрафов среди всех ионических островов — было выписано штрафов на 100 000 евро. Это примерно по 1 евро на каждого жителя острова", — говорит Высоцкая.

По состоянию на 6 апреля во всей Греции было зафиксировано порядка 20 000 нарушений режима карантина.

А в церковь можно?

Ольга говорит, что в силу огромнейшей роли православной церкви в жизни Греции, споры конечно же были. Между государством и церковью.

Но позиция премьер-министра была очень однозначная ВСЕ публичные места/мероприятия должны быть закрыты для посещений. В том числе церкви. Богослужения проводить запрещено.

"При этом, действует то же правило, что и для выходов на улицу по 6 причинам — можно это делать вдвоем. То есть, разрешено проводить индивидуальные молитвы, священник и 1 прихожанин", — рассказывает pr-эксперт.

По ее словам, ряд священнослужителей, разумеется, проигнорировал это заявления и, более того, союз священников выступил с обращением к общественности, заявив, что святое причастие не может быть зараженным.

"Более того, один из действующих членов парламента, Елена Рапти, сделала заявление о том, что она "причащается и будет причащаться", поскольку плоть и кровь Христа не могу быть источником коронавируса", — делится Ольга.

Поэтому премьер-министр собрал Архиепископа Иеронима II (это предстоятель Элладской православной церкви) и ряд других высокопоставленных священнослужителей и настоял на том, чтобы церкви были закрыты.

На встрече присутствовал и главный эпидемиолог Греции и спикер Минздрава Сотирис Тсиодрас по вопросам коронавируса (именно он ежедневно докладывает о всех новых случаях, смертях и дает какие-то рекомендации населению), который, со своей стороны тоже рассказал о том, почему важно, чтобы церковь следовала общим правилам. К слову, Тсиодрас сам поет в церковном хоре.

"Были отдельные священники и церкви, которые правило нарушили — и они были привлечены к ответственности. Я помню минимум два подобных случая, один из них которых закончился арестом священника. Но в целом — подействовало", — рассказала Ольга Высоцкая.

1 апреля Церковь выступила с официальным обращением к верующим прислушаться к требованиям правительства и воздержаться от посещения церквей.

1 апреля церковные деятели призвали греков соблюдать карантин. Фото: Unsplash.com

В Вербное воскресенье все службы, согласно общему распоряжению о закрытии всех публичных мест, проводились при закрытых дверях.

Нарушения тоже были — скандальные случаи произошли в Афинах и у нас на Корфу — здесь , на заднем дворе храма, провели службу в честь покровителя острова Святого Спиридона (их проводят трижды в год, в честь каждого из чудес, совершенного им для острова и одна из них проводится в Palm Sunday), на которой присутствовал Митрополит Керкирейский и мэр Корфу.

"Об этом случае написали все медиа, всех участников этого нарушения публично осудили за такие действия. Наши локальные нарушители на следующий же день в срочном порядке были вызваны в суд для общения с прокурором, судебное разбирательство по этому делу назначено на 25 мая", — рассказывает Ольга и добавляет, — каждый день во всех, центральных и региональных, медиа выходят материалы, основанные на заявлениях правительства о том, насколько важно всем гражданам выдержать этот "пасхальный" тест и не проиграть битву с вирусов" .

Как греки будут праздновать Пасху в условиях локдауна?

Для начала стоит сказать о том, что православная церковь — это, так сказать, государственная церковь Греции. Согласно Конституции, церковный брак имеет такую же юридическую силу, как и обычный. До 2000 года в паспортах и ID указывалась религия гражданина. После отмены среди верующих были очень массовые и масштабные возмущения по этому поводу.

До сих пор в госучреждениях при ряде операций спрашивают о вероисповедании.

Но праздновать Пасху 19 апреля будут согласно общим правилам карантина. Церкви проведут службы при закрытых дверях, за нарушение — будут штрафовать, а в случаях, подобных вышеописанным, нарушителей будут привлекать к суду.

"По некоторым данным, понимая влияния и важность Пасхи для греков, возможно, будет издано постановление, согласно которому на Пасху из дому будет запрещено выходить в принципе, — говорит Ольга. — И уже точно известно, что на данный момент на рассмотрении у правительства находится распоряжении о полном запрете движения автотранспорта, либо с вечера пятницы, либо с утра субботы до утра понедельника.

Многие греки после лавины штрафов о которых сообщают в медиа уже, похоже смирились с обстоятельствами и собираются праздновать Пасху дома.

"У нас очень верующая семья, мы всегда ходим в храм и соблюдаем все предписания церкви, — рассказал Delo.ua житель Афин Аги Таралас. — Но в этом году останемся дома. Во-первых, так нам сказал наш священник и запретил появляться возле храма, а во-вторых — не хочется быть пойманным и платить штраф"

При этом Аги сомневается, что указаниям правительства последуют все остальные.

"Не верю, что вся Греция останется по домам в такой важный праздник. В отдаленных селах не будет никакого карантина — уверен будут праздновать и службы будут открыты. Если только Митрополит не запрети — тогда послушаются, — говорит афинец.

Ольга Высоцкая добавляет — для Корфу празднование Пасхи уникальный праздник. Ежегодно сюда съезжаются миллионы верующих и просто туристов, чтобы посмотреть, как жители выбрасывают из окон красные глиняные горшки.

"В этом году туристов не будет, но гарантировать, что островитяне не вырвутся на улицы и не пойдут в церкви в светлый праздник Пасхи нельзя. Еще раз подчеркну, что религиозные православные традиции здесь намного сильнее, чем в Украине" — говорит Ольга и добавляет, — однако, даже если это и произойдет, все они будут за это оштрафованы. И именно позиция правительства по отношению к церкви в данном случае мне кажется наиболее показательной — церковь тоже публичное место и исключений быть не должно.

Такие красные горшки — символ Пасхи на Корфу. Фото: Ольга Высоцкая

Высоцкая говорит, что это уникальный случай для Греции — когда правительство пошло против церкви, особенно беря во внимание, что в том числе многие члены правительства сами являются очень религиозными людьми.

"Но и сами греки отмечают, что не менее уникальным является достаточно покорное отношение церкви к таким мерам — несмотря на явное недовольство и единичные случаи нарушения правил (за которые нарушители были отшрафованы и привлечены к суду), в целом, церковь услышала власть и прекратила все массовые служения", — говорит pr-эксперт.

В Украине же по состоянию на 10 утра 16 апреля официально подтвержден 4161 случай заболевания, 116 смертей и 186 случая выздоровления от болезни.