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В Херсоне упал гигантский флагшток за 8 млн грн, установленный с подачи Зеленского (ФОТО)

Объект планировали открыть 23 августа — флагшток должен был стать рекордным для Херсонской области

Фото: телеграм-канал Деренюга Фото: телеграм-канал Деренюга
Фото: телеграм-канал Деренюга

Флагшток высотой в 70 метров, который устанавливали к тридцатилетию независимости Украины в Парке Славы Херсона по заданию Офиса президента, упал. Его стоимость составляет 8 млн грн.

Фото упавшего флагштока опубликовали в телеграм-каналах. Факт падения изданию МОСТ подтвердил источник в Херсонской ОГА.

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Объект планировали открыть 23 августа — флагшток должен был стать рекордным для Херсонской области. Изначально его хотели установить на площади Свободы, однако в итоге было решено перенести флаг в городской Парк Славы. Решение приняли еще в марте 2021 года. О нем заявил начальник управления информационных технологий Николай Якименко на заседании рабочей группы, которая рассматривает варианты реконструкции Аллеи Героев независимой Украины и модернизации площади Свободы.

По его словам, идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента.

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"Уже найдено финансирование на установку флагштока. Это будут не бюджетные средства, а грантовые. Предварительный эскиз проекта предусматривает установление перед зданием облгосадминистрации флагшток с проекторами, с помощью которых мы сможем, например, к памятным датам проектировать тематические изображения ", — отметил Якименко.

Большинство членов рабочей группы, присутствовавших на заседании, поддержали идею. Высота объекта составляет 70 метров, а стоимость — около 8 млн грн. При этом на происшествие уже отреагировал председатель ХОГА Сергей Козырь.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №362/2021 "О награде Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил Положение о награде "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

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