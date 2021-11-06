В Киеве будут судить поджигателя дверей офиса омбудсмена и Верховного суда

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего уроженца Херсона по преднамеренным поджогам помещений государственных органов в Киеве.

Как напоминает столичная прокуратура, 26 августа около 15:00 неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда на улице Филиппа Орлика.

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Злоумышленник был задержан по горячим следам. Оказалось, что он четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия. Передвигаясь на моноколесе, мужчина поочередно поджег входную дверь в помещение секретариата омбудсмена и вход в Кассационный уголовный суд.

Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Его действиями нанесен ущерб на сумму почти 100 тысяч грн. По этому поводу к обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним также, что в ночь на 22 октября в Киеве пытались поджечь дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы. По горячим следам был пойман безработный из Черкасской области, но вскоре выяснилось, что его нанял парень из Киева, которому и заплатили изначально неизвестные.