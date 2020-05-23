В Минсоцполитики обещают ежемесячную доплату пенсионерам старше 75 лет

Более одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.
Об этом обещает в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более, чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", — рассказала Лазебная.
По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.
"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", — отметила Лазебная.
Глава Минсоцполитики добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.
Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.
Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.
30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.