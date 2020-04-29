Украинским пенсионерам обещают трижды доплатить в мае

В мае 2020 года пенсии в Украине будут проиндексированы, после чего украинские пенсионеры получат надбавку к ежемесячным выплатам.

Также еще некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавку, сообщает Styler.

В частности, в мае пенсионеры получат прибавку к пенсиям в размере 11%, это в среднем 260 грн. В Пенсионном фонде назвали цифру в 6,9 млн человек — именно стольким пенсионерам в мае пересчитают выплаты.

Таким образом, на повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры:

- по возрасту и страховому стажу;

- по инвалидности;

- потере кормильца;

- выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не меньше 30 лет в профессии).

Если же размер повышения не дотягивает до 100 грн, до этой суммы доплатят, но разница (доплата) будет учтена при последующих перерасчетах.

В то же время индексацию пенсий в мае не проведут:

- работающим пенсионерам (им пересчитывают выплаты отдельно);

- тем, кто совсем недавно оформил пенсию (в 2019 и 2020 году);

- получателям социальных пенсий (им выплачивают пособие по другим законам, а не по ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

Читайте также: ПФУ пересчитал пенсии работающим пенсионерам

- тем, кто получает пенсионные выплаты по "специальным условиям";

- пенсионеры, фактический размер пенсии которых выше расчетного.

Вместе с тем, для тех пенсионеров, выплаты которых не дотягивают до 2100 грн (с учетом всех других доплат), добавят до этой суммы. Причем такая компенсация будет учитываться при последующих перерасчетах пенсий.

Известно, что многие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, уже получили прибавку в апреле в размере 500 грн. Такую сумму насчитывают пенсионерам, чьи выплаты не превышают 9205,19 грн. А вот те пенсионеры, которым 80 лет исполнилось уже после 1 апреля 2020 года, будут получать надбавку сразу после достижения этого возраста.

В ПФУ напоминают, что для получения перерасчетов и доплат никуда дополнительно обращаться не нужно. Деньги поступят на пенсионную банковскую карту, либо же их доставит почтальон "Укрпочты".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новую пенсионную реформу, согласно которой пенсионеры могут рассчитывать на получение двойной пенсии.

Также сообщалось, что не все пенсионеры смогут вовремя получить "карантинную тысячу".

Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.

30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.