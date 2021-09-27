Сегодня, 27 сентября, в работе приложения "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

В частности, ряд пользователей "Приват24" столкнулись с проблемами во время авторизации и входа в приложение.

Некоторые клиенты пишут, что не могут воспользоваться сервисом не только с мобильного телефона, но и через сайт.

Кроме этого, клиенты банка жалуются, что не могут также дозвониться в Call-центр, чтобы выяснить причины возникнувших трудностей.

"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входа в "Приват24". Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована", — сообщили в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что ночью 25 и 26 сентября ПриватБанк будет проводить технические работы по модернизации онлайн-банка "Приват24 для бизнеса".

Напомним, ранее в ПриватБанке были зафиксированы сбои в работе терминалов — после внесения денег средства не поступали на счета. А в конце июля некоторые клиенты банка получили оповещение о списании денег с карт, которое при проверке счета на карте подтверждалось.

Некорректное отображение баланса по карте тогда представители ПриватБанка объяснили произошедшим в системе сбоем. Списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам.